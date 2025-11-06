В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников

1 ноября текущего года в отдел полиции Петродворцового района Петербурга поступило заявление от гражданки, проживающей в доме номер 30 по улице Владимирской в городе Ломоносов.

По словам заявительницы, пожилой женщины восьмидесяти семи лет, неустановленные лица, посредством телефонной коммуникации, обманным путем склонили её к передаче денежных средств в размере пятисот тысяч рублей курьеру.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью третьей статьи сто пятьдесят девятой Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

5 ноября, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Петродворцового района, неподалеку от дома номер четыре по Разъезжей улице, был задержан молодой человек двадцати лет, уроженец города Химки Московской области, не имеющий официального трудоустройства. Он подозревается в совершении вышеупомянутого преступления.

Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи девяносто первой Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.