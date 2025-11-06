ента новостей

14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников

В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Химок, работавшего на мошенников в Петербурге

1 ноября текущего года в отдел полиции Петродворцового района Петербурга поступило заявление от гражданки, проживающей в доме номер 30 по улице Владимирской в городе Ломоносов.

По словам заявительницы, пожилой женщины восьмидесяти семи лет, неустановленные лица, посредством телефонной коммуникации, обманным путем склонили её к передаче денежных средств в размере пятисот тысяч рублей курьеру.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью третьей статьи сто пятьдесят девятой Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

5 ноября, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Петродворцового района, неподалеку от дома номер четыре по Разъезжей улице, был задержан молодой человек двадцати лет, уроженец города Химки Московской области, не имеющий официального трудоустройства. Он подозревается в совершении вышеупомянутого преступления.

Задержание подозреваемого осуществлено на основании статьи девяносто первой Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Петродворцовый район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
7-08-2025, 11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
26-05-2025, 11:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
2-09-2025, 13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
9-08-2025, 14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово

Происшествия на дорогах

3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
1-11-2025, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
31-10-2025, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
Наверх