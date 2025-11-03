В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке

Вчера вечером, 2 ноября около 19:30 в поселке Песочный, Курортного района Санкт-Петербурга, произошло дорожно-транспортное происшествие.

46-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки "Chery Tiggo", следовал по Советской улице со стороны улицы Новостроек. На перекрестке Советской и Ленинградской улиц, где установлено светофорное регулирование, водитель совершал поворот налево, в направлении Ленинградской улицы.

В процессе выполнения маневра, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с питбайком "Kayo", которым управлял 16-летний подросток, ученик 10 класса.

Согласно имеющимся данным, в результате аварии водитель питбайка и его пассажир, также 16-летний, проживающий в Москве, получили серьезные травмы и были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.