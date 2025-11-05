ента новостей

16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
11:37
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ

В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце наградили работников отрасли ЖКХ Санкт-Петербурга

В величественных стенах Мариинского дворца прошла торжественная церемония, посвященная награждению выдающихся работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Северной столицы. Это значимое событие было приурочено к 120-летнему юбилею Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения, который активно действует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На мероприятии присутствовали многие представители власти, профсоюзов и, конечно же, те, кто непосредственно трудится в этой важной для города сфере.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Председателя Законодательного Собрания города, Николай Бондаренко. В своей речи он выразил гордость за то, что многие годы своей жизни посвятил системе жизнеобеспечения города. Бондаренко подчеркнул, что люди, прошедшие школу жилищно-коммунального хозяйства, обладают уникальным опытом, который не только помогает им в управлении, но и в повседневной жизни. Он отметил, что такие специалисты, как никто другой, знают, как важно обеспечивать комфорт и безопасность граждан, и их работа заслуживает самого высокого признания.

В ходе церемонии состоялось награждение работников, которые проявили выдающиеся личные заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга была вручена таким выдающимся специалистам, как Вадим Бравва, Татьяна Веретынская, Надежда Кузнецова, Константин Лобко, Вячеслав Марочкин, Светлана Рашидова, Денис Минкин, Виктор Рябицкий, Гасан Сафаров и Александр Смольняков. Эти люди на протяжении многих лет трудятся на благо города, и их профессиональная деятельность была отмечена как образец добросовестности и преданности делу.

Кроме того, Почётной грамотой Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга были награждены Нина Леонтьева, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения, и Денис Удод, председатель жилищного комитета. Их вклад в развитие и поддержку сферы ЖКХ также не остался незамеченным, и они были отмечены за активную работу и инициативы, способствующие улучшению условий труда и жизни граждан.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко получил нагрудный знак Федерации Независимых Профсоюзов России «За содружество». Эта награда символизирует единство и взаимопомощь среди профсоюзных организаций, что особенно важно в условиях современного общества, где сотрудничество и поддержка друг друга становятся необходимыми для достижения общих целей.

Золотым значком Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области была отмечена депутат петербургского парламента Ирина Иванова. Эта награда стала признанием её активной работы в области защиты прав работников и улучшения условий труда в сфере ЖКХ.

Таким образом, данное мероприятие стало не только праздником для всех работников жилищно-коммунального хозяйства, но и важным напоминанием о том, как значима их работа для города и его жителей. Каждый из награжденных стал примером для подражания, а их достижения вдохновляют других на труд и развитие в этой важной отрасли.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-03-2023, 10:07
В БКЗ «Октябрьский» чествовали сотрудников сферы ЖКХ
20-05-2023, 12:48
90 лет отрасли ЖКХ в Санкт-Петербурге
23-12-2022, 18:21
В Петербурге подвели итоги конкурса «Добрых рук мастерство»
29-04-2025, 15:38
В Смольном депутатам ЗакС Петербурга вручили государственные награды
3-03-2023, 18:26
В Ленобласти наградили лучших работников региона
12-12-2024, 19:56
Законодательное Собрание Петербурга отметило 30-летний юбилей

Происшествия на дорогах

3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
1-11-2025, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
31-10-2025, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
Наверх