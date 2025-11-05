В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ

В величественных стенах Мариинского дворца прошла торжественная церемония, посвященная награждению выдающихся работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Северной столицы. Это значимое событие было приурочено к 120-летнему юбилею Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения, который активно действует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На мероприятии присутствовали многие представители власти, профсоюзов и, конечно же, те, кто непосредственно трудится в этой важной для города сфере.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Председателя Законодательного Собрания города, Николай Бондаренко. В своей речи он выразил гордость за то, что многие годы своей жизни посвятил системе жизнеобеспечения города. Бондаренко подчеркнул, что люди, прошедшие школу жилищно-коммунального хозяйства, обладают уникальным опытом, который не только помогает им в управлении, но и в повседневной жизни. Он отметил, что такие специалисты, как никто другой, знают, как важно обеспечивать комфорт и безопасность граждан, и их работа заслуживает самого высокого признания.

В ходе церемонии состоялось награждение работников, которые проявили выдающиеся личные заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга была вручена таким выдающимся специалистам, как Вадим Бравва, Татьяна Веретынская, Надежда Кузнецова, Константин Лобко, Вячеслав Марочкин, Светлана Рашидова, Денис Минкин, Виктор Рябицкий, Гасан Сафаров и Александр Смольняков. Эти люди на протяжении многих лет трудятся на благо города, и их профессиональная деятельность была отмечена как образец добросовестности и преданности делу.

Кроме того, Почётной грамотой Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга были награждены Нина Леонтьева, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения, и Денис Удод, председатель жилищного комитета. Их вклад в развитие и поддержку сферы ЖКХ также не остался незамеченным, и они были отмечены за активную работу и инициативы, способствующие улучшению условий труда и жизни граждан.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко получил нагрудный знак Федерации Независимых Профсоюзов России «За содружество». Эта награда символизирует единство и взаимопомощь среди профсоюзных организаций, что особенно важно в условиях современного общества, где сотрудничество и поддержка друг друга становятся необходимыми для достижения общих целей.

Золотым значком Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области была отмечена депутат петербургского парламента Ирина Иванова. Эта награда стала признанием её активной работы в области защиты прав работников и улучшения условий труда в сфере ЖКХ.

Таким образом, данное мероприятие стало не только праздником для всех работников жилищно-коммунального хозяйства, но и важным напоминанием о том, как значима их работа для города и его жителей. Каждый из награжденных стал примером для подражания, а их достижения вдохновляют других на труд и развитие в этой важной отрасли.