В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», шестого ноября 2025 года на трассе Р-21 «Кола», являющейся федеральной автодорогой, соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и норвежской границей, будет временно приостановлено движение автотранспорта.

Причиной ограничения является проведение работ по разводке моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной трассы, в районе города Лодейное Поле, Ленинградской области. Разводка моста, осуществляемая представителями ОАО «РЖД», необходима для обеспечения прохода теплохода «Скрунда», габариты которого по высоте достигают 22 метров.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточнил, что временной интервал полного перекрытия движения составит более двух часов – с 12:50 до 15:00.

Мост, через который будет осуществляться пропуск судна, имеет совмещенную конструкцию и предназначен для одновременного передвижения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание водителей на необходимость учитывать данную информацию при планировании маршрутов.