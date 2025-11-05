ента новостей

В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
Поздравляем с Днем народного единства!
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь

В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь

Опубликовал: Вадик Котов
В Ленобласти федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», шестого ноября 2025 года на трассе Р-21 «Кола», являющейся федеральной автодорогой, соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и норвежской границей, будет временно приостановлено движение автотранспорта.

Причиной ограничения является проведение работ по разводке моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной трассы, в районе города Лодейное Поле, Ленинградской области. Разводка моста, осуществляемая представителями ОАО «РЖД», необходима для обеспечения прохода теплохода «Скрунда», габариты которого по высоте достигают 22 метров.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточнил, что временной интервал полного перекрытия движения составит более двух часов – с 12:50 до 15:00.

Мост, через который будет осуществляться пропуск судна, имеет совмещенную конструкцию и предназначен для одновременного передвижения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание водителей на необходимость учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
