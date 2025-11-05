В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане

В рамках оперативных мероприятий, 3 ноября в 19:55, сотрудниками уголовного розыска Главка у дома номер 20 на проспекте Строителей в городе Кудрово Всеволожского района был задержан 26-летний гражданин, прибывший из одного из государств Центральной Азии. Указанный гражданин подозревается в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

В ходе личного досмотра задержанного, проведенного на месте, в левом кармане его куртки был обнаружен полимерный пакет. Экспертиза установила, что содержимое пакета является мефедроном, общим весом 198 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на выявление других лиц, возможно причастных к указанной преступной деятельности.