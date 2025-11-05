ента новостей

В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
Поздравляем с Днем народного единства!
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане

Полицейские в Кудрово задержали иностранца с крупной партией наркотиков в кармане

В рамках оперативных мероприятий, 3 ноября в 19:55, сотрудниками уголовного розыска Главка у дома номер 20 на проспекте Строителей в городе Кудрово Всеволожского района был задержан 26-летний гражданин, прибывший из одного из государств Центральной Азии. Указанный гражданин подозревается в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

В ходе личного досмотра задержанного, проведенного на месте, в левом кармане его куртки был обнаружен полимерный пакет. Экспертиза установила, что содержимое пакета является мефедроном, общим весом 198 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на выявление других лиц, возможно причастных к указанной преступной деятельности.

