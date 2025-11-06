Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на Кольцевой автомобильной дороге в районе 65 километра. В связи с проведением дорожных работ на транспортной развязке, соединяющей КАД с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия»), съезд № 10 будет полностью недоступен для проезда.

Ограничение будет действовать в ночное время с 10 по 13 ноября 2025 года. Полное перекрытие запланировано в период с 23:50 до 05:00.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пояснил, что причиной перекрытия является монтаж архитектурно-художественной подсветки пролётного строения в рамках проекта строительства путепровода над КАД. Три ночи подряд движение по съезду с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении Москвы будет полностью остановлено.

Организация работ осуществляется в соответствии с утверждённой и согласованной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. На время перекрытия будут задействованы машины прикрытия, оснащённые техническими средствами организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с жёлтой индикацией.

Данные работы проводятся в рамках концессионного проекта по созданию и эксплуатации трамвайной сети «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка». Первый этап включает строительство трамвайной линии от Балканской площади до Шушарской дороги и трамвайного депо с подъездными путями. Заказчиком выступает ООО «БалтНедвижСервис», генеральным подрядчиком – АО «АБЗ-Дорстрой».

Пузыревский подчеркнул, что работы с полным перекрытием движения выполняются в ночное время для минимизации заторов. Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период проведения работ.