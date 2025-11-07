В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о грядущих ограничениях движения, связанных с проведением работ по реконструкции северного участка КАД. На участке между развязкой с Приморским шоссе и развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) планируется полное перекрытие движения транспортных средств.

Данные перекрытия запланированы на следующие даты:

1) В ночь с 10 на 11 ноября;

2) В ночь с 12 на 13 ноября.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, перекрытие движения связано с переустройством линий электропередач. В каждую из указанных ночей будет произведено три кратковременных полных перекрытия движения как по внутреннему, так и по внешнему кольцу КАД одновременно. Продолжительность каждого перерыва не превысит 15 минут, а место проведения работ – третий километр КАД.

Производство работ будет осуществляться в строгом соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны, а также смонтирована система световой сигнализации, включающая в себя сигнальные фонари дежурного освещения.

На период полной остановки движения будут задействованы машины прикрытия, оснащенные современным комплексом технических средств организации дорожного движения, включающим стробоскопы и светодиодные балки с индикацией жёлтого цвета. Информация о предстоящих перекрытиях будет оперативно транслироваться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Илья Пузыревский также подчеркнул, что для минимизации возможных затруднений на дорогах работы с полным перекрытием движения будут проводиться в ночное время, в период наименьшей интенсивности транспортного потока.