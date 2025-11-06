ента новостей

Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
12 ноября во Дворце Белосельских-Белозерских состоится концерт «Магия звука: музыка из воздуха»

12 ноября в величественных стенах Дворца Белосельских-Белозерских пройдет уникальное музыкальное событие, которое обещает стать настоящим праздником для ценителей искусства. Впервые на одной сцене соберутся такие необычные инструменты, как терменвокс, арфа, ханг, фортепиано и струнный ансамбль. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, где в исполнении выдающихся музыкантов прозвучат шедевры классической музыки. В программе запланированы произведения таких мастеров, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Камиль Сен-Санс, Сергей Рахманинов и Жорж Бизе. Кроме того, зрителей ждут премьеры современных композиций для терменвокса, а также музыка, знакомая многим по фильмам.

Данное мероприятие посвящено знаменательной дате — 105-летию первой концертной демонстрации терменвокса, музыкального инструмента, который кардинально изменил облик музыкального искусства. Терменвокс — это электромузыкальный инструмент, который был создан в 1919 году талантливым петербургским изобретателем Львом Терменом. Уникальность терменвокса заключается в том, что исполнитель управляет звуком, перемещая свои руки в пространстве вокруг инструмента, не прикасаясь к нему. Таким образом, терменвокс стал отправной точкой в истории мировой электронной музыки. Среди композиторов, которые использовали терменвокс в своих произведениях, можно упомянуть Дмитрия Шостаковича, Игоря Шиллингера, Бенджамина Бриттена, Альфреда Шнитке и Артемия Танонова. Среди первых слушателей, оценивших звучание терменвокса, были такие выдающиеся личности, как Сергей Рахманинов, Артуро Тосканини и Леопольд Стоковский.

На предстоящем концерте уникальный и завораживающий голос терменвокса сольется в гармоничное единство с фортепиано, струнным ансамблем и арфой. Арфа — это инструмент с древней историей, чье прекрасное звучание всегда завораживало слушателей. Ханг, в свою очередь, является музыкальным инструментом нового тысячелетия, который появился всего 25 лет назад. Он способен погрузить слушателей в состояние глубокой медитации и внутренней гармонии. Уникальные вибрации ханга напоминают звуки космоса, создавая ощущение единства с окружающим миром и самим собой. Этот инструмент приглашает каждого в увлекательное путешествие по безбрежным просторам сознания, даря чувство спокойствия и внутреннего просветления.

Среди участников концерта будет Петр Термен — правнук самого Льва Термена и один из ведущих исполнителей на терменвоксе. Он является лауреатом международных конкурсов, а его выступления проходили не только в разных городах России, но и в таких странах, как Япония, Франция, Турция, Казахстан и Узбекистан. Петр Термен продолжает традиции своего предка и привносит в музыку современные элементы, создавая уникальные интерпретации.

Также на сцене выступит Анастасия Мазанкина — талантливая российская пианистка, концертмейстер оперы и активный общественный деятель. Она является президентом Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства «Классика без границ» и членом Российской общенациональной секции Международного общества музыкального образования при ЮНЕСКО. Ее вклад в развитие музыкального образования и культуры неоценим, и ее выступления всегда привлекают внимание зрителей.

Кроме того, в концерте примет участие Ольга Яркина, которая является выпускницей Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Ее мастерство и глубокое понимание музыки делают ее выступления незабываемыми. Ольга обладает выдающимися навыками и талантом, что позволяет ей легко взаимодействовать с другими музыкантами на сцене, создавая гармоничное звучание.

Таким образом, этот концерт станет не только данью уважения к истории терменвокса, но и ярким событием, которое объединит разные музыкальные традиции и стили. Уникальная атмосфера, созданная сочетанием классической и современной музыки, а также разнообразие инструментов, сделают этот вечер поистине незабываемым. Приглашаем всех любителей музыки и искусства присоединиться к этому уникальному событию и насладиться волшебством звуков, которые будут звучать в стенах Дворца Белосельских-Белозерских.

Начало в 19:00

