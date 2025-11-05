Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе

4 ноября около 12 часов 30 минут в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от 64-летнего жителя отеля, расположенного на улице Чекалова в городе Шлиссельбург. Согласно заявлению, неизвестный проник в вестибюль первого этажа, совершил поджог мусорного контейнера, после чего проследовал на верхние этажи, повредив входные двери в номера и систему пожарной сигнализации, и покинул место происшествия.

Нанесенный материальный ущерб оценен в 200 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от другого постояльца, 73-летнего мужчины, который сообщил о краже из его комнаты на втором этаже ювелирных изделий, мобильного телефона и комплекта одежды.

Ущерб от кражи составил 300 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Спустя несколько часов в полицию поступила анонимная информация об угрозе Дому культуры в городе Отрадное, расположенном на улице Гагарина. Сообщалось, что неизвестный оставил сумку и высказал угрозы, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и другие экстренные службы для проверки.

В ходе осмотра сумки взрывчатых веществ или иных опасных предметов обнаружено не было. Однако, среди содержимого обнаружена часть вещей, ранее похищенных у постояльца отеля в Шлиссельбурге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 21 по улице Ижорского батальона в городе Колпино оперативной группой был задержан 49-летний безработный местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.