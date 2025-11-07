В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска

В полицию Бокситогорского района Ленинградской области 27 октября поступило заявление от 84-летней жительницы города Бокситогорска. Она сообщила, что 21 октября ей позвонили на стационарный телефон неизвестные лица, которые выдавали себя за представителей различных организаций. Звонившие, используя предлог беспокойства о сохранности ее сбережений, убедили пожилую женщину отдать наличные денежные средства прибывшему курьеру.

Согласно показаниям заявительницы, в районе 09:00 утра указанного дня, неподалеку от дома номер 27, корпус 2, расположенного на улице Павлова в Бокситогорске, она передала неизвестному лицу сумму в размере 612 230 рублей.

В связи с данными обстоятельствами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 6 ноября сотрудниками уголовного розыска вблизи дома номер 8-А, находящегося на Заводской улице в городе Бокситогорске, был задержан 16-летний юноша, проживающий во Всеволожском районе Ленинградской области. Он подозревается в участии в совершении данного преступления. В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.