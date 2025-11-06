ента новостей

Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы

Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов поздравил петербургских судебных приставов со 160-летием службы

6 ноября в Большом зале Мариинского дворца состоялось важное событие, посвященное 160-летию образования института судебных приставов в России. В этом торжественном собрании приняли участие высокопоставленные лица, включая губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Законодательного Собрания города Александра Бельского и заместителя Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Романа Балашова.

Во время церемонии губернатор Александр Беглов выступил с поздравительной речью, в которой отметил важность и значимость работы судебных приставов для всей системы правосудия в стране. Он поздравил Анну Лашкову, руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, а также всех сотрудников службы с юбилеем и с Днём судебного пристава, который в России отмечается ежегодно 1 ноября.

«На протяжении более полутора столетий ваша служба выступает важным звеном в системе правосудия. Вы являетесь гарантами исполнения судебных решений, защитниками интересов как государства, так и его граждан. За эти годы служба прошла долгий путь, претерпев изменения в условиях, технологиях и законодательстве. Однако неизменными оставались такие качества, как честность, принципиальность и верность своему долгу», – подчеркнул губернатор, обращаясь к присутствующим.

Александр Беглов также напомнил, что институт судебных приставов, как и многие важные аспекты российской истории, зародился именно в Санкт-Петербурге. Реформы, проведенные Александром II, стали важным импульсом для создания новой судебной системы Российской Империи и положили начало службе судебных приставов. Губернатор отметил, что в настоящее время особое внимание служба уделяет защите интересов детей. За последние пять лет в Северной столице при помощи судебных исполнителей было перечислено 8 миллиардов рублей в качестве алиментов.

Правительство Санкт-Петербурга высоко ценит труд судебных приставов и стремится оказывать им максимальную поддержку. В рамках этого сотрудничества внедряются современные технологии, такие как система «Паутина» и комплекс «Безопасный город», что позволяет оперативно выявлять транспортные средства должников. В течение пяти лет при содействии городских властей было отремонтировано 13 районных отделов службы судебных приставов. В настоящее время специалисты начали реставрацию исторического здания на Большой Морской улице, где располагается аппарат Управления службы.

Анна Лашкова, в свою очередь, отметила, что благодаря поддержке городского правительства служба имеет возможность работать в достойных условиях. «Органы власти Санкт-Петербурга всегда оперативно реагируют на все наши просьбы», – добавила она. Глава Северной столицы также выразил благодарность всем сотрудникам службы за их неустанный труд и преданность делу, подчеркивая, что их работа не только важна, но и крайне необходима для обеспечения правопорядка и справедливости в обществе.

Таким образом, юбилей судебных приставов стал не только поводом для подведения итогов работы службы за прошедшие годы, но и возможностью для обсуждения дальнейших путей развития и совершенствования работы судебных приставов в условиях современных вызовов. Важно отметить, что служба продолжает адаптироваться к новым реалиям, внедряя современные технологии и методы работы, что позволяет ей эффективно выполнять свои функции и защищать права граждан.

Яндек.Дзен

