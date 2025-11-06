ента новостей

В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев

Полицейские проверили транспорт и иностранцев в историческом центре Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции, при участии бойцов Спецполка ГУ МВД России и кинологов, провели плановые оперативно-профилактические мероприятия на дорогах. Инспекции прошли в районе площади Льва Толстого и на пересечении Каменноостровского проспекта с Кронверкской набережной.

Особое внимание уделялось водителям и пассажирам, прибывшим из других регионов, с целью контроля соблюдения правил дорожного движения и миграционного законодательства. В результате было проверено около 500 транспортных средств и свыше 700 граждан, включая 48 иностранных граждан.

У ряда иностранных граждан выявлены нарушения миграционного законодательства, в связи с чем они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Зафиксирован инцидент, когда водитель не подчинился требованию об остановке и попытался оспорить действия сотрудников полиции. Нарушитель привлечён к административной ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции.

У водителя автомобиля марки "Рено" в салоне были обнаружены таблетки, предположительно содержащие наркотические вещества. Водитель не смог предоставить рецепт и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В двух других автомобилях были обнаружены ножи в ножнах и предмет, внешне напоминающий пистолет. Обнаруженные предметы отправлены на экспертизу.

В ходе проверки был осмотрен "пати-бас" – автобус, переоборудованный для проведения вечеринок. Совместно с кинологами, сотрудники полиции прервали мероприятие, однако запрещённых веществ или предметов обнаружено не было.

По результатам рейда составлено 22 административных протокола за различные нарушения, включая отсутствие страхового полиса, технические неисправности и отказ от медицинского освидетельствования.

Проведение подобных мероприятий способствует своевременному выявлению нарушений миграционного законодательства и поддержанию правопорядка на улицах города.

