12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Дороге на Каменку, в котором пострадал подросток

Накануне вечером, 6 ноября около 20 часов 00 минут, возле дома номер 51 по улице Дорога в Каменку произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель, находившийся за рулём автомобиля марки "Ауди А4", при выполнении маневра обгона совершил столкновение с 16-летним пешеходом, учеником одиннадцатого класса. Установлено, что пешеход двигался в том же направлении, что и автомобиль, по неосвещенному участку проезжей части.

В результате инцидента несовершеннолетний получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Согласно имеющимся данным, водитель указанного транспортного средства в текущем, 2025 году, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности, зафиксировано шестнадцать случаев административных правонарушений с его стороны.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего ДТП.

