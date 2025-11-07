На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода

Накануне вечером, 6 ноября около 20 часов 00 минут, возле дома номер 51 по улице Дорога в Каменку произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель, находившийся за рулём автомобиля марки "Ауди А4", при выполнении маневра обгона совершил столкновение с 16-летним пешеходом, учеником одиннадцатого класса. Установлено, что пешеход двигался в том же направлении, что и автомобиль, по неосвещенному участку проезжей части.

В результате инцидента несовершеннолетний получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Согласно имеющимся данным, водитель указанного транспортного средства в текущем, 2025 году, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности, зафиксировано шестнадцать случаев административных правонарушений с его стороны.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего ДТП.