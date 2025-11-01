ента новостей

На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
В администрации Ленобласти вручили награды
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки

В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красном Селе

В первом часу ночи 1 ноября текущего года, в Красном Селе, у дома номер 38 по улице Свободы, произошло дорожно-транспортное происшествие. 25-летний водитель, управляя автомобилем марки «Тойота Алтеза», утратил контроль над транспортным средством, что привело к заносу и последующему столкновению с опорой уличного освещения. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате указанного инцидента, 24-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автомобиля, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась непосредственно на месте аварии.

В настоящее время компетентными органами проводится комплексная проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия, целью которой является установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Все по теме: Красносельский район, ДТП
