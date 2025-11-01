В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки

В первом часу ночи 1 ноября текущего года, в Красном Селе, у дома номер 38 по улице Свободы, произошло дорожно-транспортное происшествие. 25-летний водитель, управляя автомобилем марки «Тойота Алтеза», утратил контроль над транспортным средством, что привело к заносу и последующему столкновению с опорой уличного освещения. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате указанного инцидента, 24-летняя пассажирка, находившаяся в салоне автомобиля, получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась непосредственно на месте аварии.

В настоящее время компетентными органами проводится комплексная проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия, целью которой является установление всех обстоятельств и причин произошедшего.