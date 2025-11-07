В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, сделал важное заявление в эфире телевизионной программы «Петербург. Новый взгляд», которая транслируется на телеканале «78». В своей речи он сообщил о планах, связанных с предстоящим 70-летием открытия Кировско-Выборгской линии метрополитена, которая была запущена в нашем городе. В честь этой значимой даты, городская администрация приняла решение выпустить на первую линию метро два новых состава, которые будут оформлены в праздничном стиле.

Особое внимание будет уделено специальному «тематическому» составу под названием «Балтиец», который будет представлен пассажирам 10 ноября. Это состав, который действительно можно назвать произведением искусства. Каждый вагон этого поезда будет посвящён одной из восьми станций, которые были открыты в рамках первого пуска метрополитена в 1955 году, начиная от станции «Автово» и заканчивая станцией «Восстания». Губернатор отметил, что оформление состава выполнено как снаружи, так и внутри, что придаёт ему уникальный и праздничный вид.

Этот проект был осуществлён в сотрудничестве с компанией «Трансмашхолдинг», и подготовка к его запуску заняла целый год. Состав будет курсировать по «красной» ветке метрополитена и продолжит свою работу на протяжении не менее года, начиная с 10 ноября. Беглов подчеркнул, что это не просто новый поезд, а символ праздника и обновления петербургского метрополитена.

Кроме того, в честь юбилея петербургского метрополитена будет запущен ещё один состав, который будет носить имя «70 лет Ленинградскому-Петербургскому метрополитену». Этот поезд будет иметь более скромное, но всё же праздничное оформление, и будет работать на постоянной основе, пока не выработает свой ресурс. Губернатор заверил, что ресурса для этого состава хватит на длительное время. Таким образом, это будет 37-й по счёту поезд под названием «Балтиец», и его запуск завершит процесс обновления первой линии метрополитена новыми составами.

Важно отметить, что первая линия метрополитена, которая была открыта в Санкт-Петербурге, станет первой, полностью переведённой на новый подвижной состав. Это значимое событие можно рассматривать как подарок к юбилею нашего метро и его пассажирам, которые являются жителями нашего замечательного города. Губернатор Беглов подытожил, что такие инициативы способствуют улучшению качества обслуживания пассажиров и делают поездки на метро более комфортными и приятными.