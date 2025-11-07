ента новостей

12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава

В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: В честь 70-летия метрополитена город выпустит на Кировско-Выборгскую линию два брендированных состава

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, сделал важное заявление в эфире телевизионной программы «Петербург. Новый взгляд», которая транслируется на телеканале «78». В своей речи он сообщил о планах, связанных с предстоящим 70-летием открытия Кировско-Выборгской линии метрополитена, которая была запущена в нашем городе. В честь этой значимой даты, городская администрация приняла решение выпустить на первую линию метро два новых состава, которые будут оформлены в праздничном стиле.

Особое внимание будет уделено специальному «тематическому» составу под названием «Балтиец», который будет представлен пассажирам 10 ноября. Это состав, который действительно можно назвать произведением искусства. Каждый вагон этого поезда будет посвящён одной из восьми станций, которые были открыты в рамках первого пуска метрополитена в 1955 году, начиная от станции «Автово» и заканчивая станцией «Восстания». Губернатор отметил, что оформление состава выполнено как снаружи, так и внутри, что придаёт ему уникальный и праздничный вид.

Этот проект был осуществлён в сотрудничестве с компанией «Трансмашхолдинг», и подготовка к его запуску заняла целый год. Состав будет курсировать по «красной» ветке метрополитена и продолжит свою работу на протяжении не менее года, начиная с 10 ноября. Беглов подчеркнул, что это не просто новый поезд, а символ праздника и обновления петербургского метрополитена.

Кроме того, в честь юбилея петербургского метрополитена будет запущен ещё один состав, который будет носить имя «70 лет Ленинградскому-Петербургскому метрополитену». Этот поезд будет иметь более скромное, но всё же праздничное оформление, и будет работать на постоянной основе, пока не выработает свой ресурс. Губернатор заверил, что ресурса для этого состава хватит на длительное время. Таким образом, это будет 37-й по счёту поезд под названием «Балтиец», и его запуск завершит процесс обновления первой линии метрополитена новыми составами.

Важно отметить, что первая линия метрополитена, которая была открыта в Санкт-Петербурге, станет первой, полностью переведённой на новый подвижной состав. Это значимое событие можно рассматривать как подарок к юбилею нашего метро и его пассажирам, которые являются жителями нашего замечательного города. Губернатор Беглов подытожил, что такие инициативы способствуют улучшению качества обслуживания пассажиров и делают поездки на метро более комфортными и приятными.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

23-10-2015, 08:30
Поезд «Воспоминание» начал курсировать в метро Петербурга
24-01-2019, 12:01
В Петербурге планируется строительство кольцевой линии метро
1-12-2023, 13:42
В Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро
7-07-2021, 10:37
В петербургском метро реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов
29-10-2025, 13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
1-11-2013, 11:18
ЧП на зелёной ветке метрополитена

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
1-11-2025, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
31-10-2025, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
Наверх