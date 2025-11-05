ента новостей

16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
11:37
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
Все новости
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания

Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Губернатор Александр Беглов направил поздравление по случаю 321-й годовщины со дня образования Адмиралтейского района

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил свое поздравление в честь знаменательной даты — 321-й годовщины со дня основания Адмиралтейского района. В этом поздравлении он отметил, что этот район, расположенный в самом центре культурной столицы России, стал не только важным административным и экономическим центром, но и одним из символов Санкт-Петербурга. На его территории сосредоточено множество предприятий, а также культурных учреждений, которые имеют мировое значение и привлекают внимание как местных жителей, так и туристов со всего мира.

В своем обращении губернатор особенно выделил Адмиралтейские верфи, которые являются старейшим промышленным предприятием города. Именно с их основания началась история Адмиралтейского района, и на протяжении веков верфи служили колыбелью для отечественного судостроения, что в свою очередь стало основой морского могущества нашей страны. Эти верфи не только производили корабли, но и стали символом инженерного и технологического прогресса России.

Александр Беглов также подчеркнул, что на территории Адмиралтейского района расположены уникальные архитектурные памятники, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия Петербурга. Среди них величественный Исаакиевский собор, который является одним из самых известных соборов России, а также Юсуповский и Мариинский дворцы, которые привлекают внимание своей архитектурной красотой и исторической значимостью. В этом районе находятся и такие важные здания, как Сенат и Синод, где функционируют Конституционный суд и Президентская библиотека, что подчеркивает важность района не только в культурном, но и в политическом контексте.

Кроме того, в Адмиралтейском районе располагаются такие культурные учреждения, как Мариинский театр, известный своими великолепными балетными и оперными постановками, а также Санкт-Петербургская консерватория, которая совсем недавно прошла масштабную реставрацию и теперь радует студентов и музыкантов своим обновленным видом. Это образовательное учреждение имеет огромное значение для подготовки профессиональных музыкантов и исполнителей, что в свою очередь способствует развитию музыкальной культуры в стране.

Губернатор также отметил важный вклад, который вносят ведущие вузы, расположенные в районе, в подготовку квалифицированных кадров для всей страны. Университет путей сообщения, Технологический институт, Архитектурно-строительный университет и Университет аэрокосмического приборостроения — все эти учреждения играют ключевую роль в образовании и подготовке специалистов, которые будут работать на благо страны.

В своем поздравлении губернатор упомянул и о достижениях района в сфере благоустройства и создании комфортных условий для жизни. Общественное пространство в Новой Голландии стало одним из самых посещаемых мест в городе, где жители и гости могут наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, участвовать в культурных мероприятиях и просто проводить время в приятной обстановке. Социальная инфраструктура района продолжает развиваться, и в прошлом году открыл свои двери Лермонтовский лицей — одна из лучших школ Санкт-Петербурга, где обучаются дети, стремящиеся к знаниям и новым достижениям.

Также в квартале «Галактика» был запущен современный детский сад на 260 мест, который включает в себя бассейн и другие необходимые условия для комфортного пребывания детей. Это свидетельствует о том, что Адмиралтейский район активно работает над созданием комфортной и безопасной среды для жизни своих жителей.

Губернатор завершил свое поздравление словами о том, что, сохраняя богатое историческое наследие, Адмиралтейский район уверенно смотрит в будущее. Он пожелал всем, кто живет и трудится в этом районе, новых свершений на благо России и Санкт-Петербурга, подчеркивая, что каждый вклад в развитие района и города в целом имеет огромное значение.

