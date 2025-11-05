Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием

Сегодня, 5 ноября, в нашем прекрасном Санкт-Петербурге отмечается значимое событие – 60-летие Дворца торжественной регистрации рождения «Малютка». Этот уникальный и знаменитый Дворец, расположенный на Фурштатской улице, стал символом радости и счастья для многих семей, ведь именно здесь происходит одно из самых трогательных событий в жизни – регистрация рождения ребенка. Губернатор города Александр Беглов направил свои сердечные поздравления руководству и всему коллективу этого замечательного учреждения.

В своем поздравлении губернатор отметил, что Дворец «Малютка» – это не просто здание, а место, где радостные моменты становятся поистине волшебными. Здесь, в стенах этого красивейшего Дворца, родители впервые получают важный документ – свидетельство о рождении своего малыша. Этот момент навсегда остается в памяти не только родителей, но и всей семьи, создавая теплые воспоминания о начале новой жизни.

Александр Беглов также подчеркнул, что Санкт-Петербург стал первым городом в России, который начал практиковать торжественную регистрацию новорожденных. За прошедшие шесть десятилетий в стенах Дворца «Малютка» было выдано более полумиллиона свидетельств о рождении, что подчеркивает важность этого учреждения для многих поколений ленинградцев и петербуржцев.

Кроме того, губернатор отметил, что Дворец «Малютка» активно участвует в просветительской деятельности и проводит множество мероприятий, направленных на воспитание детей и укрепление семейных ценностей. В частности, здесь организуются праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, а также Дню матери. Эти мероприятия помогают формировать у детей уважение к семейным традициям и ценностям, что является особенно важным в наше время.

Александр Беглов выразил свою искреннюю благодарность всем сотрудникам Дворца за их доброту, терпение и теплоту, с которыми они выполняют свою работу. Он пожелал им благополучия, вдохновения и успехов в их благородном труде, который приносит радость и счастье многим семьям. В этот день Дворец «Малютка» не только отмечает свой юбилей, но и продолжает свою важную миссию, оставаясь символом надежды и любви для всех, кто здесь побывал.