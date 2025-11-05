ента новостей

16:19
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
15:43
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
15:25
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
15:22
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
13:26
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
11:18
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
10:58
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
10:52
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
10:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из частного дома в Зеленогорске
10:38
В Петербурге задержали избившего оппонента в ночном клубе на проспекте Медиков
10:32
На Невском проспекте задержали распылившего содержимое перцового баллончика в магазине
10:23
На проспекте Ветеранов задержали подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
10:16
В Петербурге водитель «Порше Кайен» устроил гонки с полицией и прыгнул в Неву
10:00
В петербурге задержали поджигателя входной двери квартиры на Новочеркасском проспекте
09:32
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге квартиры с детьми
20:45
В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери
20:42
Поздравляем с Днем народного единства!
12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
11:37
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
Все новости
Питерец.ру » Общество » Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием

Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Александр Беглов поздравил петербургский Дворец «Малютка» с 60-летием

Сегодня, 5 ноября, в нашем прекрасном Санкт-Петербурге отмечается значимое событие – 60-летие Дворца торжественной регистрации рождения «Малютка». Этот уникальный и знаменитый Дворец, расположенный на Фурштатской улице, стал символом радости и счастья для многих семей, ведь именно здесь происходит одно из самых трогательных событий в жизни – регистрация рождения ребенка. Губернатор города Александр Беглов направил свои сердечные поздравления руководству и всему коллективу этого замечательного учреждения.

В своем поздравлении губернатор отметил, что Дворец «Малютка» – это не просто здание, а место, где радостные моменты становятся поистине волшебными. Здесь, в стенах этого красивейшего Дворца, родители впервые получают важный документ – свидетельство о рождении своего малыша. Этот момент навсегда остается в памяти не только родителей, но и всей семьи, создавая теплые воспоминания о начале новой жизни.

Александр Беглов также подчеркнул, что Санкт-Петербург стал первым городом в России, который начал практиковать торжественную регистрацию новорожденных. За прошедшие шесть десятилетий в стенах Дворца «Малютка» было выдано более полумиллиона свидетельств о рождении, что подчеркивает важность этого учреждения для многих поколений ленинградцев и петербуржцев.

Кроме того, губернатор отметил, что Дворец «Малютка» активно участвует в просветительской деятельности и проводит множество мероприятий, направленных на воспитание детей и укрепление семейных ценностей. В частности, здесь организуются праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, а также Дню матери. Эти мероприятия помогают формировать у детей уважение к семейным традициям и ценностям, что является особенно важным в наше время.

Александр Беглов выразил свою искреннюю благодарность всем сотрудникам Дворца за их доброту, терпение и теплоту, с которыми они выполняют свою работу. Он пожелал им благополучия, вдохновения и успехов в их благородном труде, который приносит радость и счастье многим семьям. В этот день Дворец «Малютка» не только отмечает свой юбилей, но и продолжает свою важную миссию, оставаясь символом надежды и любви для всех, кто здесь побывал.

