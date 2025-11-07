ента новостей

В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
В Мурино задержали мигранта-разбойника
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
В Петербурге состоялось торжественное награждение работников отрасли ЖКХ
Губернатор Петербурга поздравил Дворец «Малютка» с 60-летием
Премьера спектакля «ЗОЛУШКА»
В Ленобласти перекроют трассу «Кола» в связи с разводкой моста через Свирь
Выставка «Очки Канта». Сюрреализм вне времени
Беглов поздравил Адмиралтейский район Петербурга с 321-й годовщиной основания
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
Жителя Колпино задержали за дебош, кражу в отеле и ложное сообщение об угрозе
В Колпино задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей

Полицейские Выборгского района Петербурга разыскивают обманувших пожилого петербуржца с проспекта Энгельса

6 ноября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступило обращение от 86-летнего гражданина, проживающего в доме номер 131 на проспекте Энгельса. В заявлении было указано, что в период с 21 октября по 5 ноября текущего года ему неоднократно поступали звонки на мобильный телефон от неустановленного лица. Звонивший, используя ложный предлог о необходимости защиты денежных средств от мошеннических действий, убедил заявителя передать сбережения курьерской службе.

Согласно предварительной информации, 29 октября, 2 и 5 ноября возле своего места жительства потерпевший передал курьерам денежные средства в несколько этапов, общая сумма которых составила 21 миллион 700 тысяч рублей.

В связи с указанным инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В настоящее время проводятся оперативные и розыскные мероприятия, нацеленные на идентификацию и задержание лиц, имеющих отношение к совершению указанного преступления.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
