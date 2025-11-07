Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей

6 ноября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступило обращение от 86-летнего гражданина, проживающего в доме номер 131 на проспекте Энгельса. В заявлении было указано, что в период с 21 октября по 5 ноября текущего года ему неоднократно поступали звонки на мобильный телефон от неустановленного лица. Звонивший, используя ложный предлог о необходимости защиты денежных средств от мошеннических действий, убедил заявителя передать сбережения курьерской службе.

Согласно предварительной информации, 29 октября, 2 и 5 ноября возле своего места жительства потерпевший передал курьерам денежные средства в несколько этапов, общая сумма которых составила 21 миллион 700 тысяч рублей.

В связи с указанным инцидентом возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В настоящее время проводятся оперативные и розыскные мероприятия, нацеленные на идентификацию и задержание лиц, имеющих отношение к совершению указанного преступления.