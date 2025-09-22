ента новостей

На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода

На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода

Полицейские задержали толкнувшего петербуржца с парапета подземного пешеходного перехода на Невском проспекте 

21 сентября 2025 года, в 05 часов 10 минут, дежурная часть полиции Центрального района Петербурга получила информацию о происшествии у дома номер 52 по Невскому проспекту. Согласно поступившему сообщению, мужчина упал с высоты трех метров в подземный переход.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выявили 56-летнего петербуржца с черепно-мозговой травмой. Пострадавший был немедленно доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ходе оперативных действий на месте инцидента полицией был задержан 40-летний мужчина, временно проживающий в хостеле. Он подозревается в непосредственной причастности к произошедшему. Предполагается, что в результате словесной перепалки, он совершил толчок потерпевшего, который сидел на парапете пешеходного перехода, что привело к падению последнего с трехметровой высоты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство). В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

