Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте

20 декабря текущего года, в 14:15, в правоохранительные органы Московского района Петербурга обратился 39-летний гражданин, прибывший из Архангельской области. Заявитель сообщил о нанесении ему телесных повреждений возле дома номер 21 по Дунайскому проспекту.

Предварительное расследование установило, что в тот же день, приблизительно в 03:00, пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку войти в ночной клуб, однако был остановлен сотрудниками охраны.

Последовавшая за этим потасовка привела к тому, что 39-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы. После оказания необходимой медицинской помощи его состояние было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, квалифицированное по пункту «а» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время ведется установление мотивов совершенного преступления. Сотрудники полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех лиц, причастных к данному инциденту.