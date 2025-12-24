ента новостей

15:27
В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
12:44
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
12:40
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
12:18
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
12:07
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
12:00
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
09:23
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
19:38
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
19:28
В Московском районе появится новая улица
19:24
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
13:20
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
13:10
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
12:01
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
11:31
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
11:26
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
21:27
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
14:09
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
14:01
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
13:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
12:58
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
12:54
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
12:43
В Выборге открылся новый сосудистый центр
12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
12:15
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
12:07
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
11:39
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
Все новости
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте

Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Московского района проводят проверку по факту драки у ночного заведения на Дунайском проспекте

20 декабря текущего года, в 14:15, в правоохранительные органы Московского района Петербурга обратился 39-летний гражданин, прибывший из Архангельской области. Заявитель сообщил о нанесении ему телесных повреждений возле дома номер 21 по Дунайскому проспекту.

Предварительное расследование установило, что в тот же день, приблизительно в 03:00, пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку войти в ночной клуб, однако был остановлен сотрудниками охраны.

Последовавшая за этим потасовка привела к тому, что 39-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, а также множественные ушибы. После оказания необходимой медицинской помощи его состояние было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, квалифицированное по пункту «а» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время ведется установление мотивов совершенного преступления. Сотрудники полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех лиц, причастных к данному инциденту.

