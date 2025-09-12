В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего

9 сентября текущего года в отделение полиции Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 39-летнего гражданина. Он заявил о том, что 7 сентября, приблизительно в 21:30, возле дома номер 22 по проспекту Шаумяна, в ходе внезапно возникшего конфликта, неустановленное лицо, передвигавшееся на электрическом самокате, совершило несколько выстрелов в его сторону из пневматического оружия и покинуло место происшествия.

Впоследствии пострадавший обратился за медицинской помощью в ближайшее учреждение здравоохранения с травмами затылка и правого предплечья. После проведения первичного осмотра и оказания необходимой помощи, его состояние было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

10 сентября, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, уроженца Самарской области, по подозрению в совершении указанного преступления. Задержание произошло у дома номер 6 по Большеохтинскому проспекту. При личном досмотре у задержанного был обнаружен и изъят пневматический пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.