В России зафиксирована новая мошенническая схема «заработка» через маркетплейсы
В Ленобласти началась подготовка к 100-летиму юбилею региона
В Турции разбился самолет с военным руководством Ливии
В Ленобласти задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля
В Ленобласти задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи
Мужчину жестоко избили у ночного заведения на Дунайском проспекте
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
В центре Петербурга сотрудника полиции задержали за получение взятки
В Мариинском дворце организовали телемост с Ленинградским полком в зоне СВО
В Московском районе появится новая улица
В Ленобласти мужчина на квадроцикле сбил полицейского при попытке уйти от погони
Спортсменки Герценовского университета завоевали золотые медали на Открытом турнире по художественной гимнастике
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки
Полицейские в Петродворцовом районе выявили канал нелегальной миграции
Петербуржец пересылал части огнестрельного оружия через сервис доставки
В Петербурге задержали студентку колледжа за демонстрацию флага с запрещённой символикой
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
В Петербурге на Дворцовой площади зажгли огни на главной новогодней ёлке
В Петербурге вступит в силу новый порядок расчета арендной платы за землю
В Пушкине открылось психологическое пространство для поддержки участников СВО
В Ленобласти задержан подозреваемый в изнасиловании 25-летней давности
В Ротонде Мариинского дворца лауреаты Специального приза ЗакС дали концерт
В Петербурге пожарным и спасателям передали новую спецтехнику
В Выборге открылся новый сосудистый центр
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
В Ленобласти водитель «Ниссан Тиида» погиб, вылетев в с трассы в кювет
В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой
Злоумышленника, пытавшегося похитить автомобиль на Лиственной улице задержали в Ленобласти
В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи

В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту нападения на врача скорой помощи на улице Седова

23 декабря около 14 часов к полицейским Невского района Петербурга обратилась 68-летняя сотрудница скорой помощи, сообщив о нанесении ей телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.

Согласно предварительным данным, бригада медиков, включая врача и фельдшера, прибыла около полудня по вызову в одну из квартир дома №58 на улице Седова к 53-летней женщине, жаловавшейся на повышенное давление.

Прибыв на место, медики обнаружили пациентку в состоянии алкогольного опьянения. Во время проведения осмотра женщина проявляла агрессию, использовала ненормативную лексику и в итоге ударила врача кулаком в лицо.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, после осмотра и оказания необходимой помощи была направлена на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В тот же день подозреваемая была задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.

