В Невском районе пьяная женщина избила врача скорой помощи

23 декабря около 14 часов к полицейским Невского района Петербурга обратилась 68-летняя сотрудница скорой помощи, сообщив о нанесении ей телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.

Согласно предварительным данным, бригада медиков, включая врача и фельдшера, прибыла около полудня по вызову в одну из квартир дома №58 на улице Седова к 53-летней женщине, жаловавшейся на повышенное давление.

Прибыв на место, медики обнаружили пациентку в состоянии алкогольного опьянения. Во время проведения осмотра женщина проявляла агрессию, использовала ненормативную лексику и в итоге ударила врача кулаком в лицо.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, после осмотра и оказания необходимой помощи была направлена на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В тот же день подозреваемая была задержана и доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.