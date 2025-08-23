В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева

21 августа в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем у дома номер 48 на проспекте Королева, где неустановленное лицо нанесло ножевое ранение проходящему мимо гражданину.

Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия. Прибывшими сотрудниками был обнаружен мужчина 31 года с многочисленными колото-резаными ранами.

Пострадавшего в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, где он был госпитализирован в критическом состоянии. Согласно его показаниям, нападение совершил неизвестный, который затем покинул место преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В тот же день, благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, у дома номер 20 на Афонской улице сотрудники полиции задержали 35-летнего уроженца Северо-Кавказского региона, подозреваемого в совершении данного преступления.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.