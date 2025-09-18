В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия

В Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла деятельность законспирированной сети, управляемой спецслужбами Украины. Целью группы являлась подготовка теракта – подрыва автомобиля руководителя одного из предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В результате операции задержаны трое граждан России – две женщины, родившиеся в 1993 и 1994 годах, и молодой человек 2006 года рождения. По данным ФСБ, задержанные, действуя по указанию куратора из украинской террористической организации, подконтрольной Главному управлению разведки Минобороны Украины, осуществляли слежку за потенциальной жертвой, проводили разведку местности возле его дома и передавали взрывное устройство исполнителю через тайник, расположенный на кладбище. Исполнитель, забрав взрывное устройство кустарного производства, переоделся в женскую одежду, чтобы замаскироваться под пенсионерку, и направился к месту закладки взрывчатки под автомобиль, где и был задержан.

ЦОС сообщает, что задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и взаимодействии с противником через мессенджер Telegram.

Следственным управлением УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ведется следствие, направленное на выявление признаков участия задержанных в террористическом сообществе и государственной измене. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.