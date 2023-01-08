В Германии задержан гражданин Ирана, подозреваемый в подготовке теракта

Полиция Германии задержала гражданина Ирана по подозрению в подготовке теракта, сообщили власти страны в воскресенье.

Полиция западного города Мюнстер заявила, что 32-летний мужчина, как полагают, закупил неопределенное количество токсинов цианида и рицина в рамках подготовки к «нападению, мотивированному исламистами».

По данным полиции, подозреваемый был задержан после расследования, проведенного Центральным управлением по преследованию терроризма земли Северный Рейн-Вестфалия, подразделением прокуратуры Дюссельдорфа.

Полиция изъяла материалы во время обыска дома подозреваемого в городе Кастроп-Рауксель, расследование продолжается, сообщили в полиции.

Полиция сообщила, что в связи с этим делом задержан еще один человек, не уточнив подробностей.