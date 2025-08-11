В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера

В полицию Гатчинского района Ленинградской области 9 августа поступила информация об обнаружении тела возле дома номер 30 по улице Генерала Кныша в Гатчине, скрытого в кустарнике.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался мужчина, предположительно, около 60 лет. При первичном осмотре на теле были зафиксированы многочисленные колото-резаные раны, расположенные в области головы, шеи, груди и поясницы.

Оперативно-следственная группа, проведя ряд мероприятий, задержала двоих местных жителей. Задержание 41-летней женщины и 47-летнего мужчины произошло в бытовке, расположенной неподалеку от дома номер 30. По предварительным данным, следствие считает их причастными к данному преступлению.

В качестве вещественных доказательств были изъяты нож и лопата, которые, по мнению следствия, могли быть использованы в процессе совершения нападения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как "Убийство".

В отношении задержанных применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.