В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика

Накануне вечером, 23 апреля около 20 часов 40 минут во дворе дома 26 корпус 1 по Толубеевскому проезду, в Выборгском районе города 44-летний мужчина, управляя автомашиной «Джейку J7», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на двухлетнего мальчика, внезапно вышедшего на проезжую часть между стоящих автомобилей.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские установили, что водитель автомобиля за период с 2024 по 2025 годы 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.