В Петербурге на территории "Красного треугольника" погибла 16-летняя школьница

По предварительным данным, накануне вечером, 10 ноября к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что на территории бывшего завода «Красный треугольник», расположенного на Обводном канале было обнаружено тело 16-летней девушки с повреждениями, характерными при падении с высоты.

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась подруга погибшей. Она рассказала, что подростки собрались на крыше и отмечали с алкоголем день рождения погибшей девочки. После употребления спиртного девушка по собственной неосторожности упала с высоты шестого этажа.

По факту обнаружения тела несовршеннолетней следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).