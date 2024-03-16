Под Волосово в ДТП с фурой погиб полицейский

Сегодня утром, 16 марта 2023 года на трассе "Волосово-Гомонтово-Капорье", в Волосовском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Лада Гранта, в котором находилось двое сотрудников полиции, и грузовым автомобилем "Скания".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, 25-летний полицейский скончался на месте происшествия, пассажирку - с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Следователи СУ СК России по Ленобласти возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).