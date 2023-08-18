В Ленобласти кузов "КамАЗа" раздавил водителя

Вчера около 15 часов к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение о происшествии в деревне Терпилицы.

По предварительной информации, на предприятии, которое выращивает картофель, кузов "КамАЗа" упал на 57-летнего водителя.

Сотрудники фирмы рассказали полицейским, что мужчина ремонтировал грузовик. Во время работ кузов был поднят и стоял на страховке. Сотрудник предприятия полез под "КамАЗ" и случайно выбил страховочный распор распор, кузов рухнул на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Проверку по факту случившегося проводят полиция и следственный отдел СК по Волосовскому району Ленобласти.