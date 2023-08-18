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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти кузов "КамАЗа" раздавил водителя

В Ленобласти кузов "КамАЗа" раздавил водителя

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Freepik
Водитель погиб во время ремонта грузовика в Волосовском районе Ленобласти

Вчера около 15 часов к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение о происшествии в деревне Терпилицы.

По предварительной информации, на предприятии, которое выращивает картофель, кузов "КамАЗа" упал на 57-летнего водителя.

Сотрудники фирмы рассказали полицейским, что мужчина ремонтировал грузовик. Во время работ кузов был поднят и стоял на страховке. Сотрудник предприятия полез под "КамАЗ" и случайно выбил страховочный распор распор, кузов рухнул на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Проверку по факту случившегося проводят полиция и следственный отдел СК по Волосовскому району Ленобласти.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район несчастный случай
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