В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"

Сегодня около 12 часов на 670-м километре федеральной трассы М-10 "Россия", в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись отечественный автомобиль и "КамАЗ", следовавшие в попутном направлении. Грузовик въехал в багажник "Жигулей", кузов машины сильно искорежило.

В результате ДТП 77-летний водитель "Лады" скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 111-й пожарной части, уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти. Спасатели отключили аккумуляторы поврежденных машин.