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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"

В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"

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10
Опубликовал: Anton78
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Фото:
47News
Пожилой водитель отечественного автомобиля скончался в результате ДТП в Тосненском районе Ленобласти

Сегодня около 12 часов на 670-м километре федеральной трассы М-10 "Россия", в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись отечественный автомобиль и "КамАЗ", следовавшие в попутном направлении. Грузовик въехал в багажник "Жигулей", кузов машины сильно искорежило.

В результате ДТП 77-летний водитель "Лады" скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 111-й пожарной части, уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти. Спасатели отключили аккумуляторы поврежденных машин.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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