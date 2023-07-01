В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил 8-летнюю девочку

Вчера вечером около 16 часов 15 минут в городе Приозерск Ленинградской области, возле дома 25 по улице Калинина, 15-летний водитель на питбайке «BSE», без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 8-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней тяжести бригадой скорой помощи госпитализирована.

Освидетельствование показало наличие в крови водителя 0,580 мг/л алкоголя.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.