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Питерец.ру » Происшествия » В Сланцах пенсионерка пустила в квартиру торговку медом и лишилась кошелька

В Сланцах пенсионерка пустила в квартиру торговку медом и лишилась кошелька

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Опубликовал: Anton78
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В Сланцевском районе Ленобласти разыскивают светловолосую женщину, позитившую деньги из квартиры пожилой женщины.

Вчера к полицейским обратилась 80-летняя жительница города Сланцы. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что днем пустила в квартиру торговку, которая предложила ей купить мед за 3 тысячи рублей. Передав товар, гостья попросила попить, пенсионерка не отказала. Однако когда проводила женщину, обнаружила пропажу кошелька, в котором находилось 30 тысяч рублей.

Пенсионерка сообщила полицейским приметы злоумышленницы: высокая светловолосая женщина средних лет, одета в одежду светлого цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район кража
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