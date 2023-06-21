В Сланцах пенсионерка пустила в квартиру торговку медом и лишилась кошелька

Вчера к полицейским обратилась 80-летняя жительница города Сланцы. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что днем пустила в квартиру торговку, которая предложила ей купить мед за 3 тысячи рублей. Передав товар, гостья попросила попить, пенсионерка не отказала. Однако когда проводила женщину, обнаружила пропажу кошелька, в котором находилось 30 тысяч рублей.

Пенсионерка сообщила полицейским приметы злоумышленницы: высокая светловолосая женщина средних лет, одета в одежду светлого цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).