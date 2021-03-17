В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров

В минувший понедельник в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержали четверых участников организованной группы.

Организатором оказался 46-летний житель Вологодской области. Установлено, что роли всех участников были четко распределены. Так, 37-летняя петербурженка занималась ведением бухгалтерской документации, 34-летняя жительница Ленинградской области взаимодействовала с налоговой инспекцией, а ранее судимый 31-летний мужчина снимал денежные средства с банковских карт.

Установлено, что указанные граждане вели свою деятельность посредством использования подконтрольных фирм, с которыми и заключались фиктивные контракты на различные виды предпринимательской деятельности. Услугами «теневых» банкиров пользовались физические и юридические лица, заинтересованные в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств. По оперативной информации, с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года задержанные перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 189 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных организаций. Впоследствии денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения: 7,5 % от обналичиваемой суммы банкиры забирали себе. Таким образом, их доход составил не менее 17,4 млн. рублей.

В результате проведенных обысков, в том числе и в офисе на улице Егорова, были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Организатор и бухгалтер организованной группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Остальным избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

В настоящее время сотрудниками полиции продолжаются мероприятия, направленные на установление других участников и иных эпизодов противоправной деятельности.