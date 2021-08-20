В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В минувший вторник опреативниками по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках проведения следственно-розыскных мероприятия по ранее возбужденному уголовному делу по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) задержаны 37-летняя женщина-организатор преступной группы и 41-летний мужчина.

Установлено, что в период с ноября 2018 года по июнь 2021 года задержанные, находясь на территории Санкт-Петербурга зарегистрировали 13 коммерческих предприятий, открыли расчетные счета указанных организаций в различных банках на территории РФ, в результате чего получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Подозреваемые привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств. Свои услуги злоумышленники оказывали за вознаграждение в размере не менее 7,5 % от обналичиваемой суммы. Затем, по договоренности с заинтересованными организациями переводили безналичным путем денежные средства на расчетные счета подконтрольных фирм. Всего было переведено около 582 миллионов рублей, доход задержанных при этом составил почти 45 миллионов рублей.

В результате проведенных задержаний и обысков полицейскими были обнаружены и изъяты: банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», а также электронные носители информации, содержащие в себе информацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и их печати.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.