В Петербурге полицеские пресекли деятельность группы обнальщиков

Накануне в Петербурге в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны организаторы незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организатором оказалась 31-летняя петербурженка. Среди задержанных были четко распределены обязанности: 45-летний местный житель занимался привлечением клиентов, а также отвечал за разработку преступных схем по обналичиванию денежных средств. 26-летний уроженец Петербурга организовал регистрацию подконтрольных (фиктивных) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытие счетов в кредитных организациях.

Злоумышленники привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств. Затем с марта 2018 года по декабрь 2020 года данные лица перевили под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организациям. Денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11 % от обналичиваемой суммы составил не менее 16,2 млн. рублей.

В ходе обысков обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Организатор и участники группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.