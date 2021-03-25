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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицеские пресекли деятельность группы обнальщиков

В Петербурге полицеские пресекли деятельность группы обнальщиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
В Петербурге в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны организаторы незаконной банковской деятельности.

Накануне в Петербурге в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны организаторы незаконной банковской деятельности.  
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организатором оказалась 31-летняя петербурженка. Среди задержанных были четко распределены обязанности: 45-летний местный житель занимался привлечением клиентов, а также отвечал за разработку преступных схем по обналичиванию денежных средств. 26-летний уроженец Петербурга организовал регистрацию подконтрольных (фиктивных) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытие счетов в кредитных организациях.
Злоумышленники привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств. Затем с марта 2018 года по декабрь 2020 года данные лица перевили под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организациям. Денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11 % от обналичиваемой суммы составил не менее 16,2 млн. рублей.
В ходе обысков обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.
Организатор и участники группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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