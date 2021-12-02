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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мигранты избили двоих полицейских

В Ленобласти мигранты избили двоих полицейских

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Столкновение 6 мигрантов с полицейскими закончилось в Выборге нехорошо для обоих сторон.

В ночь на 2 декабря к полицейским города Выборга поступило телефонное сообщение о том, что в павильоне возле дома 34 по Ленинградскому шоссе торгуют алкоголем после 22 часов. Вызвал коллег проверяющий из главка, сделавший элементарную контрольную закупку. В указанный павильон выехали четверо сотрудников поилции для проведение проверки и принятия соответствующих мер.

Когда за полночь уже составлялся протокол, в торговый павильон за добавкой вошли шестеро неизвестных. Им для начала объявили, что точка закрыта и поросили покинуть магазин, но началась перепалка с людьми в форме. Раз по-хорошему не получилось, полицейские потребовали предъявить миграционные разрешения на жительство и так далее. Что усугубило. Начался еще более агрессивный диалог, затем в ход пошли кулаки.

Результат: начальнику дежурной части УМВД по Выборгскому району, майору полиции, Луговому, если проще говорить, попали несколько раз в лицо, а начальнику отдела исполнения административного законодательства майору Уткину влепили по затылку и, в прямом смысле этого слова, - по шее.

Все же полицейские победили без применения табельного оружия, а все шестеро мигрантов из Узбекистана доставлены куда надо. К обеду 2 декабря в Следственном комитете был сформирован материал на возбуждение уголовного дела по статье 318 УК – "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как тут не заметить: вот разрушили историческую выборгскую вертикаль – получили новый порядок.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО полиция мигранты
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