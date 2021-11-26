В Луге полицейский подозревается в крышевании наркоторговца

Следственный отдел по городу Луга по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ возбуждил уголовное дело

в отношении сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД по Лужскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). Сотруднику предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый получил крупную взятку от местного жителя Луги за непривлечение его к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

Сотрудник полиции задержан в порядке и на основании ст.ст. 91-92 УПК РФ. Следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.