ента новостей

11:01
В Петербурге хулиганы «заминировали» школу
10:45
В Петербурге пожарные эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоэтажке
10:41
В Ленобласти отчим истезал 13-летнего мальчика
10:30
Вице-губернатор Евгений Елин покидает Петербург
09:42
Насколько пополнилась казна?
08:15
Депутаты о пенсиях
23:39
В Ивангороде военнослужащие ЗВО почтили память советских воинов, исполнивших интернациональный долг в Афганистане
19:23
Петербуржцев приглашают принять участие в конкурсе «Герои Великой Победы – 2021»
19:21
В Петербургском клубе пресечена продажа спиртного подросткам
19:19
В Петербурге Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных правил при сдаче анализов на наличие COVID-19
19:16
В эту пятницу подведут итоги всероссийской акции «Мое детство – война»
19:14
Исторический парк подарит петербуржцам музыкальный вечер с оркестром
19:12
Творческие встречи в Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
19:09
В библиотеке им. Н.А. Некрасова пройдёт цикл лекций, посвященных бездомным и бездомности
19:07
Танкисты ЗВО приступили к освоению экстремального вождения в Ленобласти
19:06
В рамках акции #МыВместе гуманитарная помощь оказана 168 378 петербуржцам
11:16
В Петербурге подтвердили 1093 случая коронавируса за прошедшие сутки
11:10
Юный спортсмен из Ленобласти стал победителем чемпионата по кикбоксингу
11:07
Единый портал предпринимателей Петербурга признан одним из лучших в России
08:39
Что с браками и разводами?
08:07
Будет шестидневка
12:16
В Ленобласти аферисты настойчиво продавали ненужный прибор пенсионерке
12:07
Выступить в защиту жителей поселка Понтонный намерен Михаил Романов
23:49
Баскетбольный «Зенит» сотворил гостевую сенцацию, одолев ЦСКА с разницей в 3 очка
19:46
В Ленобласти боевые расчеты С-400 «Триумф» Западного военного округа готовятся к тактическому учению с боевой стрельбой
19:45
В Ленобласти артиллеристы ЗВО почтили память освободителей города-героя Луги
09:14
Изъятое мясо
08:32
Постковидный синдром
19:48
В Петербурге пенсионерка выбросила из окна 60 000 рублей
19:45
В Петербурге у режисера БДТ угнали иномарку
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти отчим истезал 13-летнего мальчика

В Ленобласти отчим истезал 13-летнего мальчика

0
48
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
В Волосовском районе Ленинградской области по подозрению в истязании ребенка задержан отчим 13-летнего мальчика

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета России по Ленобласти, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что отчим 13-летнего мальчика в течение продолжительного времени причинял физические страдания, что выражалось в систематическом нанесении побоев. Также ребенок испытывал психические страдания из-за асоциального поведения отчима, периодически употреблявшего спиртные напитки.
Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следственным органом подготовлено ходатайство  в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств данного преступления. Сейчас ребёнок изолирован и помещён в детский реабилитационный центр.
В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волосовский район истязание
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-06-2020, 11:26
В Ленобласти собака покусала 7-летнего мальчика
20-11-2012, 00:30
Задержан мужчина изнасиловавший в Кировске 13-ти летнюю девочку
5-12-2017, 14:49
В Красногвардейском районе задержали отчима педофила
5-06-2013, 07:10
В Ленобласти педофил, который рассылал фотографии сексуальной направленности девочкам через социальную сеть
6-12-2012, 06:07
Задержан педофил насиловавший свою падчерицу
24-11-2012, 01:24
Двое предпринимателей задержаны за похищение человека и вымогательство

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
235
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
303
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
232
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
456
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх