В Ленобласти отчим истезал 13-летнего мальчика

Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета России по Ленобласти, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что отчим 13-летнего мальчика в течение продолжительного времени причинял физические страдания, что выражалось в систематическом нанесении побоев. Также ребенок испытывал психические страдания из-за асоциального поведения отчима, периодически употреблявшего спиртные напитки.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следственным органом подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств данного преступления. Сейчас ребёнок изолирован и помещён в детский реабилитационный центр.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).