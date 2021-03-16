В Ленобалсти произошел вооруженный конфликт со стрельбой

Накануне поздним вечером около 23 часов 30 минут к полицейским Выборга поступило сообщение о стрельбе у пятиэтажки на Ленинградском шоссе в городе Каменногорске. По предварительным данным, несколькими минутами ранее 59-летний местный житель выстрелил в 68-летнего земляка. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ранениями головы, плеча и груди. Агрессор после происшествия сел в зеленую "семерку" и скрылся.

Около половины первого ночи автомобиль остановили около торгового центра на улице Приморской в Выборге. В салоне легковушки нашли пистолет Макарова с четырьмя патронами. На месте стрельбы также обнаружены гильзы.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Предполагаемый стрелок процессуально задержан на двое суток, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

По данным 47news, ныне задержанный в прошлом судим за кражи, убийство, незаконное хранение оружия, разбой и покушение на грабеж.