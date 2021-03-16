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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти произошел вооруженный конфликт со стрельбой

В Ленобалсти произошел вооруженный конфликт со стрельбой

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
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Человек на зеленых "Жигулях" выстрелами из Макарова ранил пенсионера в Каменногорске

Накануне поздним вечером около 23 часов 30 минут к полицейским Выборга поступило сообщение о стрельбе у пятиэтажки на Ленинградском шоссе в городе Каменногорске. По предварительным данным, несколькими минутами ранее 59-летний местный житель выстрелил в 68-летнего земляка. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ранениями головы, плеча и груди. Агрессор после происшествия сел в зеленую "семерку" и скрылся.

Около половины первого ночи автомобиль остановили около торгового центра на улице Приморской в Выборге. В салоне легковушки нашли пистолет Макарова с четырьмя патронами. На месте стрельбы также обнаружены гильзы.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Предполагаемый стрелок процессуально задержан на двое суток, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

По данным 47news, ныне задержанный в прошлом судим за кражи, убийство, незаконное хранение оружия, разбой и покушение на грабеж.

Источник: 47news
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО стрельба огнестрельное ранение
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