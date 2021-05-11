В Ленобласти задержали подозреваемого в надругательстве над школьницами

Минувшим воскресеньем на улице Гагарина в городе Выборг полицейскими задержан 23-летний местный житель. На следующий день следователи Следственного Комитета предъявили ему обвинение по статьям о сексуальном надругательстве над двумя 16-летними школьницами.

Первое нападение произошло вечером 15 апреля у Аннинских укреплений. Как сообщал 47news, насильник притворился, что завязывает шнурки и внезапно напал на проходящую мимо девочку. Второе, 22 апреля в парке возле районной больницы. Злоумышленник угрожал жертвам ножом. Известно, что задержанный три месяца назад прибыл в Ленобласть из Армении.

Как сообщили в Следственном Комитете по Ленинградской области, преступник задержан на двое суток, 11 мая следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте.