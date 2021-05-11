Payeer

ента новостей

13:36
Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии
13:08
Выставка «Знаки земли»
12:29
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
12:04
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
11:58
В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника
11:42
В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег
10:55
В Ленобласти задержали подозреваемого в надругательстве над школьницами
10:42
В Петербурге ограбили 99-летнего ветерана
10:15
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения
09:49
Что не нужно пить натощак?
09:09
Вишневский снова критикует
12:47
В центре Петербурга налетчик в маск ограбил наркологическую клинику
12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
09:05
Что с просроченной ипотекой?
08:37
Достойно ли живут ветераны
14:30
В Петербурге состоялся Парада Победы
14:29
В Ленобласти более 500 военнослужащих ЗВО приняли участие в торжественном шествии случаю годовщины Великой Победы
14:27
Авиация Западного военного округа пролетела в парадном строю в небе над Санкт-Петербургом
00:57
Чемпион России по футболу сыграл вничью в Уфе
16:16
Ставки по ипотеке продолжат расти
15:55
Май начался с дождей
14:49
В Петербурге военнослужащие ЗВО проведут спецобработку Петропавловской крепости перед праздничным салютом
14:47
На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая перекроют две полосы движения
14:46
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 250 тысяч рублей
21:50
Петербургские школы вступают в новое патриотическое движение
13:52
XIV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»
13:49
В Петербурге состоялась генеральная репетиция Парада Победы с участием парадных расчетов и боевой техники
13:47
Авиационные экипажи Западного военного округа в День Победы возьмут на борт фотографии «Бессмертного полка»
13:39
В Петербурге неизвестный надругался над малолетним ребенком
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в надругательстве над школьницами

В Ленобласти задержали подозреваемого в надругательстве над школьницами

0
65
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
В городе Выборг, Ленинградской области задержан подозреваемый в надругательстве над школьницами

Минувшим воскресеньем на улице Гагарина в городе Выборг полицейскими задержан 23-летний местный житель. На следующий день следователи Следственного Комитета предъявили ему обвинение по статьям о сексуальном надругательстве над двумя 16-летними школьницами.

Первое нападение произошло вечером 15 апреля у Аннинских укреплений. Как сообщал 47news, насильник притворился, что завязывает шнурки и внезапно напал на проходящую мимо девочку. Второе, 22 апреля в парке возле районной больницы. Злоумышленник угрожал жертвам ножом. Известно, что задержанный три месяца назад прибыл в Ленобласть из Армении.

Как сообщили в Следственном Комитете по Ленинградской области, преступник задержан на двое суток, 11 мая следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте.

Источник: 47News
Все по теме: Выборгский район ЛО Ленобласть насильник
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-09-2018, 10:03
В Ленобласти задержан педофил напавший на школьницу
10-01-2018, 09:50
Разбойное нападение на микрофинансовую организацию в Ленобласти
16-03-2021, 12:56
В Ленобалсти произошел вооруженный конфликт со стрельбой
23-04-2021, 10:24
В Ленобласти неизвестный в маске и с ножом изнасиловал несовершеннолетнюю
8-02-2021, 15:30
В Ленобласти посиделки на троих закончились поножовщиной
2-04-2019, 12:36
В Ленобласти ссора на улице завершилась стрельбой

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
117
Вчера, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
132
Вчера, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
286
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
0
227
5-05-2021, 13:16
В Петербурге иномарка сбила на тротуаре пенсионера
Наверх