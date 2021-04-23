В Ленобласти неизвестный в маске и с ножом изнасиловал несовершеннолетнюю

Накануне поздним вечером, около 23 часов в парке возле центральной районной больницы на Октябрьской улице города Выборг Ленинградской области неизвестный преступник напал на 16-летнюю местную жительницу. Злоумышленник под угрозой ножа совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки и скрылся.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Приметы преступника: рост 170-175 см, одежда темная, в маске.

Ребенок проживает с матерью. Семья неполная, на учете не состоит.