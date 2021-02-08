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Питерец.ру » Происшествия » В Дворцовом парке Красного Села школьники затушили Вечный огонь на мемориале «Неизвестному солдату»

В Дворцовом парке Красного Села школьники затушили Вечный огонь на мемориале «Неизвестному солдату»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Дворцовом парке Красного Села четверо подростков-хулиганов снегом затушили Вечный огонь на мемориале «Неизвестному солдату»

Накануне днем в 15:53 в экстренную службу «112» поступило сообщение от 65-летней местной жительницы, что в Дворцовом парке Красного Села на мемориале «Неизвестному солдату» не горит «Вечный огонь».
При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в 15:47 четверо несовершеннолетних находились у мемориала, после чего один из них бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло.

В 16:20 аварийной службой «Петербурггаз» горение огня было восстановлено.
Спустя час с небольшим сотрудники полиции у дома 31/4 по улице Освобождения задержали двух школьников – 12-летнего пятиклассника и 10-летнего ученика 4-го класса. Недоросли переданы родителям, решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Источник: Конкретно.ру
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