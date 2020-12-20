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Питерец.ру » Общество » Погас Вечный огонь

Погас Вечный огонь

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43
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Красном Селе возникли проблемы с Вечным огнем

«Питерец.ру» сообщает, что в Красносельском районе Петербурга погас Вечный огонь. О происходящем сообщил наблюдательный прохожий. Обнаружив проблему, этот человек обратился в полицию.

После выяснения обстоятельств оказалось, что огонь на мемориале погас по вине школьниц. Две 13-летние девочки забросали Вечный огонь снежками. Это было запечатлено на камерах видеонаблюдения. В отделении полиции со школьницами провели разъяснительную беседу по поводу недопустимости подобных действий.

Теперь родителям нарушительниц, скорее всего, придется выплатить штраф. Вот к каким последствиям приводят издержки неправильного воспитания. Родителям приходится отвечать за действия своих несовершеннолетних детей.

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