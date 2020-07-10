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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали пиромана спалившего четыре иномарки

В Петербурге полицейские задержали пиромана спалившего четыре иномарки

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полиция раскрыла поджог иномарок в Калининском районе Петербурга

В минувшее воскресенье около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе дома 68 по Кондратьевскому проспекту. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и установили, что сначала загорелся автомобиль Мерседес Бенц Е200, в результате чего огонь перекинулся и на три рядом стоящие иномарки: Опель Корса, Рено Сандеро и Шкода Фабиа.

В результате пожара у автомобиля Опель Корса выгорел салон, остальные машины сгорели полностью. К счастью, никто из людей не пострадал.

При просмотре камер видеонаблюдения полицейские выяснили точное время преступления, а также факт того, что пожар произошел не по случайности: в 03.07 неизвестный жидкостью облил Мерседес и совершил его поджог.

В ночь на 9 июля на улице Конной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Калининского района при содействии бойцов СОБР Росгвардии задержали трех граждан по подозрению в данном преступлении. Это мужчины 32, 52 и 67 лет, все неработающие, а двое из них ранее судимы. Установлено, что указанные граждане втроем приехали к месту парковки в ту ночь, а один из них (52-летний) совершил поджог иномарки.

Непосредственный поджигатель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, остальные опрошены в качестве свидетелей. Причины и мотивы противоправных действий устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район поджог пожар автомобиль
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