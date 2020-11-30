В Ленобласти насильник напал на 12-летнюю девочку

В минувшее воскресенье к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 42-летняя местная жительница. Петербурженка сообщила о том, что в период с 4 по 29 августа этого года на Сосновой улице в СНТ «Карьер Приветнинское» неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2008 года рождения.

Материал проверки по данному факту был передан по территориальности в Рощинский отдел полиции УМВД по Выборгскому району ленинградской области. Сегодня мать девочки прибудет в садоводство, чтобы указать место происшествия.