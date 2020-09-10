В Невском район мигрант обчистил клиента увеселительного заведения

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Невского района Санкт-Петербурга 3 сентября 2020 года в 11.30 на улице Новоселов задержали 32-летнего гражданина среднеазиатского государства, проживающего в поселке Шушары, подозреваемого в краже.

Ранее в полицию обратился 32-летний местный житель с заявлением о том, что в ночь на 16 августа он отдыхал в клубе на Садовой улице, однако по пути домой с ним приключилась кража. Потерпевший рассказал, что употреблял спиртные напитки в клубе, сильно подвыпил. В тот момент, когда он вышел из заведения и собрался ехать домой, к нему подошел неизвестный мужчина и предложил довести до дома на попутке. Однако дальнейшее развитие событий мужчина плохо помнит: он проснулся уже ближе к вечеру следующего дня и у себя дома обнаружил, что из карманов у него пропал кошелек с банковскими картами и небольшой суммой наличных, смартфон и электронная сигарета. Впоследствии выяснилось, что с банковской карты были несанкционированно списаны денежные средства в сумме более 60 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемого установили и задержали. У полиции есть основания полагать, что указанный гражданин может быть причастен к целой серии подобных преступлений, когда поджидал клиентов увеселительных заведений и, воспользовавшись их нетрезвым состоянием, усыплял бдительность и похищал их вещи. Затем, как выяснилось, мужчина снимал денежные средства с похищенных банковских карт потерпевших в банкоматах.

Помимо прочего, выяснилось, что подозреваемый нарушает миграционное законодательство нашей страны. В отношении него составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ, которая в том числе предусматривает выдворение за пределы России.

Подозреваемый заключен под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного.