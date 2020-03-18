В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика

Сегодня вечером, около 16 часов в Выборгском районе Петербурга, на пересечении проспектов Энгельса и Просвещения, в зоне регулируемого пешеходного перехода, 33-летний водитель с 11-летним стажем, управляя автомобилем "Фольксваген Транспортер", совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода - 9-ти летнего мальчика.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. По факту происшествия проводится проверка.