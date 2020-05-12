Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти

Сегодня ранним утром, около 04:30 утра на 32 км автодороги "Пески – Подгорье" 17-летний водитель «Мерседес Вито» не справился с управлением и совершил съезд в кювет. После этого иномарка опрокинулась и врезалась в дерево.

В результате ДТП юный водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир, 30-летний мужчина, получил тяжёлые травмы. По данному факту проводится проверка, сообщает Управление ГИБДД.