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Питерец.ру » Происшествия » Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти

Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти

0
104
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Водитель иномарки погиб в ДТП в Приозерском районе Ленинградской области

Сегодня ранним утром, около 04:30 утра на 32 км автодороги "Пески – Подгорье" 17-летний водитель «Мерседес Вито» не справился с управлением и совершил съезд в кювет. После этого иномарка опрокинулась и врезалась в дерево.
В результате ДТП юный водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир, 30-летний мужчина, получил тяжёлые травмы. По данному факту проводится проверка, сообщает Управление ГИБДД.

Источник: Конкретно.ру
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