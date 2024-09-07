В первый день проголосовало более 600 тысяч

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице проходят выборы губернатора. По итогам первого дня голосований явка составила чуть менее 17%. На избирательные участки в СПб пришло 643 тыс. человек.

Информации о каких-либо нарушениях во время голосования нет. Многие петербуржцы голосуют на дому – в Горизбиркоме видят в этом положительный момент, но некоторые критики имеют противоположную позицию в данном вопросе.

Напоминаем, что выборы главы СПб пройдут 3 дня. За пост губернатора борются Беглов, Брагин, Малинкович и Яковлев, которые представляют «единороссов», «зеленых», Коммунистов России и ЛДПР.

Главным претендентом на победу является действующий градоначальник. Однако этот рейтинг еще нужно подтвердить по итогам выборов.