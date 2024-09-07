ента новостей

11:30
Водители активно выезжали на «встречку»
10:40
Петербурженку обманули на 20 тыс. долларов
09:50
Закупаются к школе на Ozon и WB
09:14
В первый день проголосовало более 600 тысяч
01:40
Игровой день 6 сентября в КХЛ: Шарипзянов мстит «Нефтехимику», суперассистент Гутик и новый снайпер «Куньлуня» Якупов
21:53
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин белыми проиграл на финише «Кубка Группы Магнезит» москвичу Владимиру Захарцову, который и стал победителем этого шахматного турнира
19:29
Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в новом сезоне ВХЛ с победы над клубом «Олимпия» из Кирово-Чепецка, счёт – 3:1
16:59
В Петербурге КАМАЗ столкнулся с электричкой
14:58
Кибермошенники вывели за границу более 350 млрд рублей за три года
14:56
Лидер петербургских единороссов проголосовал за развитие Петербурга
12:39
Герценовский университет готовит к выпуску уникальное издание «Блокадная педагогика»
12:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая чайка»
12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
12:09
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
10:10
В Кировске поймали стрелка из пневматики
10:06
В Красногвардейском районе задержали иностранку, подозреваемую в умышленном поджоге
09:56
В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей
09:50
В ЖКХ проблема с кадрами
09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
09:32
В Приморском районе девочки-подростки напали на сверстницу
09:08
Торговле с Китаем будут обучать в вузе
08:45
Инвестиции в IT-сектор выросли
03:12
Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков
22:16
Победительницей шахматного турнира «Саткинская осень – 2024» стала Маргарита Потапова, петербурженка Татьяна Гетьман после выигранной партии на финише стала второй, Марина Корнева – третья
21:23
СКА в овертайме проиграл «Металлургу» со счётом 4:5, шайбы в составе петербургской команды забросили Фальковский, Кузнецов, Рендулич и Грицюк
19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
17:17
Умер потомок Достоевского
17:04
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке рейдового буксира «Ижорец»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » В первый день проголосовало более 600 тысяч

В первый день проголосовало более 600 тысяч

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Какой была явка избирателей в первый день губернаторских выборов?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице проходят выборы губернатора. По итогам первого дня голосований явка составила чуть менее 17%. На избирательные участки в СПб пришло 643 тыс. человек.

Информации о каких-либо нарушениях во время голосования нет. Многие петербуржцы голосуют на дому – в Горизбиркоме видят в этом положительный момент, но некоторые критики имеют противоположную позицию в данном вопросе.

Напоминаем, что выборы главы СПб пройдут 3 дня. За пост губернатора борются Беглов, Брагин, Малинкович и Яковлев, которые представляют «единороссов», «зеленых», Коммунистов России и ЛДПР.

Главным претендентом на победу является действующий градоначальник. Однако этот рейтинг еще нужно подтвердить по итогам выборов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-09-2020, 10:36
В Ленобласти сделали свой выбор
12-03-2024, 08:45
Что с рейтингом кандидатов?
16-03-2024, 10:08
Завершился первый день выборов
12-09-2015, 09:22
Полиция Петербурга и Ленобласти усиленно готовится к дню выборов
19-03-2018, 09:33
Закономерные итоги выборов
20-11-2018, 07:35
300 дней до выборов

Происшествия на дорогах

0
117
Вчера, 16:59
В Петербурге КАМАЗ столкнулся с электричкой
0
97
Вчера, 12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
0
132
Вчера, 12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
125
Вчера, 12:09
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
Наверх